Окупанти посилили обстріли Куп’янська: протягом ночі на місто скинули 30 КАБів

Російська авіація протягом ночі з 19 по 20 березня завдавала ударів по Купʼянську. У Харківській ОВА фіксують погіршення безпекової ситуації в місті.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, понад 30 КАБів влучили по центральній частині Куп’янська.

Під час масованої атаки окупантів зазнали поранень троє місцевих жителів. Одна людина загинула.

«Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости