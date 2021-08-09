Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 74

Окупанти продовжують блокувати гуманітарні дорожні коридори на Донбасі: опубліковано нові дані

Окупанти продовжують блокувати гуманітарні дорожні коридори на Донбасі: опубліковано нові дані

На Донбасі контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00, однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 645 осіб та 91 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 601 особа та 97 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Пасажиропотік там загалом залишався на рівні попереднього періоду. Додамо, що з моменту зміни правил перетину лінії розмежування пов’язаних з карантином відмічається зменшення у двічі пасажиропотоку в бік контрольованої території. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 11 903 особа, а на контрольовану територію – 12 548 осіб.

Під час заходів контролю прикордонники виявили 4 громадянина, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхало 2 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста для населення тимчасово окупованої території України доправив будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 35,4 тонни.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, ордло

Читайте ещё:

В Минреинтеграции изменят подход к документам, выданным в ОРДЛО и Крыму
Сегодня 07:44    31
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    157
СБУ запобігла передачі оборонних відомостей представникам російської воєнної розвідки
08.08.2021 10:33    201
В Афганістані таліби вперше за п'ять років захопили столицю провінції Німроз
08.08.2021 10:07    185
Сім років тому українські війська штурмували Савур-Могилу
08.08.2021 09:54    269
РФ брязкает оружием у границ Литвы и Польши: стало известно об учениях расчетов С-400
08.08.2021 09:30    192
Вирусы, шпионы и вакцины: что делали в Италии российские военные «вирусологи». Ч.2
08.08.2021 07:27    243
В прифронтовому містечку вулиці назвали на честь загиблих українських героїв: подробиці
08.08.2021 06:22    137
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
08.08.2021 00:01    215
СБУ викрила схему фінансування бойовиків «Л/ДНР» на десятки млн доларів
07.08.2021 08:06    185
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 