Окупанти продовжують красти українське зерно

Російські суховантажні судна «Матрос Кошка» та «Матрос Пожинич» з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тон) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія «Crane Marine Contractor LLC» (Астрахань).

Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус.

У подальшому з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед, планується встановити сполучення з ростовом-на-дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

Джерело: gur.gov.ua

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