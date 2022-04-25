Окупанти продовжують обстрілювати Харків: двоє поранених

Сьогодні під час обстрілу Слобідський район Харкова отримали поранення жінка та її син, повідомляє прокуратура Харківської області. Будинок, в якому мешкають постраждалі, частково зруйновано.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости