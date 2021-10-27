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Окупанти розгортають табори на Донбасі для залучення студентів до військових зборів, - розвідка

Окупанти розгортають табори на Донбасі для залучення студентів до військових зборів, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"З 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти планують примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів.

Так, за ухилення від так званого "призову" окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років.

Источник: espreso.tv

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Темы: война, ордло

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