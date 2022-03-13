Окупанти розстріляли в Ірпені журналіста

В Ірпені російські окупанти розстріляли журналіста New York Times, громадянина США Брента Рено. Ще одного кореспондента видання було поранено.

Про це повідомили у поліції Київської області.

У районі Романівського мосту російські окупанти відкрили вогонь машиною двох журналістів New York Times. 51-річного кореспондента вбили, а його колега поранено. Наразі правоохоронці намагаються вивезти потерпілого із зони бойових дій.

«Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжалісність агресора», – зазначив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

Агентство Телевидения Новости