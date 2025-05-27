Окупанти скинули ФАБ-500 на Куп’янськ: фото з місця

26 травня, близько 22:00, збройні сили рф завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків та господарські приміщення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, для удару по житловому кварталу окупанти застосували ФАБ-250.

Сьогодні, 27 травня близько 8:30, російський FPV-дрон поцілив у Куп’янську біля будинку. Дістав поранення 67-річний чоловік.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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