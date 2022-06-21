Окупанти створюють штучні черги в ЦНАПи та блокують український мобільних зв’язок

Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи. Щоб продемонструвати начебто «бажання» місцевих жителів отримати російські паспорти, всіх хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянськ примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах відправляють на громадські роботи.

Протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей.

В тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить «інвентаризацію» обладнання місцевих аграрних компаній. Ращисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення «нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства». Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менте 5 тис. гривень). Ті, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони», вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху, тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»