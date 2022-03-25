Окупанти тікають з Тростянця на крадених машинах та скутерах: ЗСУ звільнили місто

Українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем на Сумщині та звільнили місто від окупантів. Про це повідомляє glavcom.ua із посиланням на телеграм-канал Верховної Ради України.

За словами голови Тростянецької міськради Юрія Бови, окупанти тікають з міста на крадених автівках та скутерах.

За допомогою NLAW ЗСУ розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автівки окупантів.

Нагадаємо, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня.

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