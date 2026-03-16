Сегодня 08:56
Окупанти в Криму почали підготовку до призову на 2026 рік

Центр національного спротиву отримав документи, що підтверджують розгортання системи «альтернативної цивільної служби» на півострові.

▶️Виконавчі органи окупаційної адміністрації вже формують переліки підприємств і посад для задіяння призовників.

▶️План готується на весняний та осінній періоди 2026 року.

▶️Від установ вимагають забезпечити місця в гуртожитках для осіб, що проходитимуть службу поза місцем проживання.

Фактично рф створює систему повного контролю над мобілізаційним ресурсом: ті, хто не потрапить до армії, будуть примусово залучені до роботи на державні структури окупанта.

▶️Детальніше про перехоплений документ та перелік організацій на сайті (https://sprotyv.org.ua/okupatsiina-vlada-krymu-zazdalehid-hotuie-infrastrukturu-pryzovu/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8354

