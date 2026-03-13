Сегодня 12:00
Окупанти вдарили дроном по рейсовому автобусу на Харківщині: є загиблий та поранені
Внаслідок удару дрона по рейсовому автобусу Великобурлуцької громади загинув чоловік.
Про це повідомив керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«13 березня 9:15 дорога біля села Нова Олександрівка, Великобурлуцька громада, відбувся обстріл із застосуванням БПЛА (попередньо Ланцет»), – зазначив Канашевич.
За його словами, внаслідок обстрілу відбулось влучання в рейсовий автобус «Харків – Великий Бурлук».
За оперативною інформацією загинула одна та постраждали ще чотири цивільні людини.
Деталі та обставини зʼясовуються.