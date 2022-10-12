Окупанти вдарили по центральному ринку в Авдіївці – щонайменше 7 людей загинули

Російсько-окупаційні війська зранку, 12 жовтня, вдарили по центральному ринку в Авдіївці Донецької області, де на той час перебувало чимало людей. Унаслідок атаки окупантів щонайменше 7 загиблих і 8 поранених.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише Громадське.

«У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки – тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших», – написав він.

Кириленко каже, що в цьому вся суть росіян: вони не здатні протистояти українському війську, «воюють» із беззбройними цивільними.

«Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемося додому, а зараз головне – вижити!» – закликав він.

Агентство Телевидения Новости