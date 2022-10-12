Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:59
Просмотров: 168

Окупанти вдарили по центральному ринку в Авдіївці – щонайменше 7 людей загинули

Окупанти вдарили по центральному ринку в Авдіївці – щонайменше 7 людей загинули

Російсько-окупаційні війська зранку, 12 жовтня, вдарили по центральному ринку в Авдіївці Донецької області, де на той час перебувало чимало людей. Унаслідок атаки окупантів щонайменше 7 загиблих і 8 поранених.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише Громадське.

«У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки – тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших», – написав він.

Кириленко каже, що в цьому вся суть росіян: вони не здатні протистояти українському війську, «воюють» із беззбройними цивільними.

«Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемося додому, а зараз головне – вижити!» – закликав він.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 