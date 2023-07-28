Окупанти вдарили по Новоосинівському на Харківщині двома бомбами ФАБ-250: прокуратура показала наслідки

27 липня близько 20:30 російські військові завдали удар по селу Новоосинове Куп’янського району. Попередньо, двома керованими авіабомбами ФАБ-250.

Отримали поранення п’ятеро мирних мешканців: троє жінок віком 61, 65 та 72 років та двоє чоловіків 84 та 75 років, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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