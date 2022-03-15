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Окупанти взяли у заручники пацієнтів лікарні у Маріуполі

Окупанти взяли у заручники пацієнтів лікарні у Маріуполі

Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів та Обласної лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

«Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні. Далі – цитата: «З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», – повідомив Кириленко.

За його словами, днями російські окупанти практично зруйнували лікарню. В основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття, але персонал і пацієнти залишалися у пристосованому підвальному приміщенні – працювати і лікуватися.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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