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14.06.2022 11:41
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Окупанти з «Градів» обстріляли Чугуївський район: серед поранених – 3-місячне немовля

Окупанти з «Градів» обстріляли Чугуївський район: серед поранених – 3-місячне немовля

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 червня 2022 року близько 19 години російські військові з реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли с. П‘ятницьке Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримала поранення 3-місячна дитина. 35-річна мати немовля загинула.

За годину після обстрілу вказаного села окупанти продовжили обстріли Чугуївського району. Під вогнем опинилось смт Малинівка. Внаслідок обстрілу отримали поранення 11-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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