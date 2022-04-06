Происшествия
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06.04.2022 19:53
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Окупанти задіяли залізничну станцію Куп’янськ для доставки військової техніки

Окупанти задіяли залізничну станцію Куп’янськ для доставки військової техніки

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на вечір 6 квітня щодо Слобожанського напрямку.

Ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування.

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (російська федерація) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).

Агентство Телевидения Новости

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