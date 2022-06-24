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Окупанти захопили Миколаївку на Луганщині
Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В той же час, за його інформацією, атаку на Лисичанськ було відбито, в Сєвєродонецьку – точаться бої.
Наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити. В місті знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців.
У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію «Азот» та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости.
Источник: https://t.me/spravdi/11483