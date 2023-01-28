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Окупанти запустили новий фейк у Литві: буцімто там будуть «полювати» на військовозобов’язаних з України

«Пропаганда Мордору працює швидко – їм не сподобалося, що позавчора Вільнюс повідомив про те, що виділить українським містам гуманітарну допомогу в розмірі 700 тисяч євро, сьогодні в інтернеті поширюють такий фейк – нібито мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс повідомив, що у Литві будуть виявляти військовозобов'язаних українців», – заявив його радник Жукаускас.

Він додав, що це фейк, вигаданий російською пропагандою, до того ж «ні Вільнюс, ні Литва не укладали жодних угод і укладати не будуть».

«В Україні, на відміну від Росії, достатньо чоловіків, які хочуть захищати свою країну. Там не вистачає зброї, а волі знищувати Мордор предостатньо. Сам посол України надіслав меру цей фейк», – зазначив радник мера Вільнюса.

Джерело: https://t.me/spravdi/24629

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