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Окупанти запустили по Україні 28 БпЛА: більшість збито

Окупанти запустили по Україні 28 БпЛА: більшість збито

У ніч на 3 грудня, починаючи з 22:00 2 грудня, окупанти атакували Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Дрони військові рф запускали з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 9:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Один безпілотник локаційно втрачено, ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

Агентство Телевидения Новости

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