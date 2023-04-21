21 квітня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

Окупанти застосували до 12 ударних дронів «Shahed-136/131».

У Полтавському районі є руйнування цивільної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає.

На Вінниччині є влучання в об’єкт інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Центр”Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім «шахедів».

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