Окупанти завдали авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 грудня. Триває 1016 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. На Харківському напрямку окупанти завдали авіаудару КАБом в райні Круглого.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости