Окупанти завдали удару дроном по мешканцям Козачої Лопані: двоє людей отримали травми

Близько 19:00 росіяни вдарили FPV-дроном по мешканцям Козачої Лопані, які їхали на мотоциклі.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Унаслідок влучання водій мотоцикла – 44-річний чоловік отримав вибухові поранення різних частин тіла та закриту черепно-мозкову травму.

За даними Задоренко, поранення також отримав пасажир мотоцикла – чоловік 32-х років.

Поранених ушпиталено до лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

