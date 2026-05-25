25.05.2026 21:54
Просмотров: 142
Окупанти завдали удару дроном по мешканцям Козачої Лопані: двоє людей отримали травми
Близько 19:00 росіяни вдарили FPV-дроном по мешканцям Козачої Лопані, які їхали на мотоциклі.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Унаслідок влучання водій мотоцикла – 44-річний чоловік отримав вибухові поранення різних частин тіла та закриту черепно-мозкову травму.
За даними Задоренко, поранення також отримав пасажир мотоцикла – чоловік 32-х років.
Поранених ушпиталено до лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.