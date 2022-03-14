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Окупанти збирається підривати боєприпаси на території ЗАЕС

Росія збирається підривати боєприпаси навпроти енергоблоку ЗАЕС, повідомляє SPRAVDI (Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки) із посиланням на НАЕК «Енергоатом».

У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати «утилізацію» боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

«Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!»

Агентство Телевидения Новости

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