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Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя та намагаються вербувати евакуйованих громадян

Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя та намагаються вербувати евакуйованих громадян

#ГУРінформує

▪️ Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті. З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій.

▪️ Для цього громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або відшкодування, у разі коли відбудувати неможливо. В заяві в обов’язковому порядку вказується, що майно, начебто, було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ. Також, необхідно перерахувати всіх власників житлового помешкання, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування.

▪️ Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (окрім РФ та РБ), осіб, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв’язок з особами що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами.

▪️ Сам процес відбудови житлових помешкань досі не розпочався. Випадків грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано.

▪️ Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення до іншого житла не надаються. Водночас особам, які втратили житло пропонують переселитися у помешкання місцевих мешканців, які вимушені були виїхати через бойові дії.

▪️ Ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою

Источник: https://t.me/DIUkraine/786

Новости портала «Весь Харьков»

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