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Окупанти здійснили артобстріл міста з радянської причепної пушки Гіацинт Б, – Нацполіція

Окупанти здійснили артобстріл міста з радянської причепної пушки Гіацинт Б, – Нацполіція

У Харкові поліція документує наслідки ранкового обстрілу Основ’янського та Київського районів. Є постраждалі. Пошкоджені цивільні об’єкті – офісні приміщення, університет та житловий будинок.

23 липня близько 6:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що військові рф здійснили артилерійський обстріл міста з радянської причепної пушки Гіацинт Б.

За адресами виїжджали керівництво главку поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.

Поліцейські провели огляд, задокументували злочини та вилучили уламки від осколково-фугасного снаряду калібру 152 мм.

За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

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