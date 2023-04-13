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Окупанти знов обстріляли Куп’янський район: четверо поранених

Окупанти знов обстріляли Куп’янський район: четверо поранених

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харкіської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 квітня близько 11:30 військовослужбовці рф обстріляли з РСЗВ селище Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.

Документування наслідків збройної агресії рф проводили прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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