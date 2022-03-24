Окупанти знову обстріляли Золочів

23 березня 2022 року військовослужбовці РФ здійснили обстріл ракетними системами залпового вогню по смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 30 будинків, частина з яких зруйнована повністю.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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