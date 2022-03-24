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Окупанти знову обстріляли Золочів

Окупанти знову обстріляли Золочів

23 березня 2022 року військовослужбовці РФ здійснили обстріл ракетними системами залпового вогню по смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 30 будинків, частина з яких зруйнована повністю.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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