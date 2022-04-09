Окупанти знову влучили в цистерну з азотною кислотою під Луганськом: пари від вибуху розповсюдилися в районі позицій росіян
Російські окупанти знову влучили в цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного, що у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише hromadske.ua.
Він закликав людей не виходити з укриттів, а тих, хто перебуває у приміщенні, закрити двері та вікна. Азотна кислота небезпечна в разі вдихання, ковтання й потрапляння на шкіру або слизові оболонки, тож необхідно підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.
За інформацією Гайдая, пари від вибуху цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти розповсюдилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою. Вибух цистерни стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони.
«Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють – не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки», – зазначив голова ОДА.
Нагадаємо, російські військові вже влучали у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному 5 квітня.
Чим небезпечний азот?
Пари кислоти викликають подразнення дихальних шляхів. За слабких отруєнь з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість, за важких – набряк легенів.
Азотна кислота діє на очі й може спричинили тяжке ураження рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору.
Для захисту від парів і туману азотної кислоти слід використовувати протигази.
Перша допомога
В разі потрапляння азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10–30 хвилин. В разі потрапляння на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додавши до неї питну соду чи мило. В разі проковтування азотної кислоти радять промити шлунок великою кількістю води.