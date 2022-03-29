Окупанти зруйнували будівлю облдержадміністрації у Миколаєві: є загиблі

У Миколаєві сьогодні зранку російські війська влучили у будівлю обласної адміністрації.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише hromadske.ua.

«Розгрібаємо завали. Розвалили половину будівлі, у кабінет потрапило мій. Щодо жертв: ходимо під богом, більшість дивом урятувалися. Це від 50 до 100 людей. Зараз шукаємо вісьмох цивільних та трьох військових», – зазначив Кім.

Станом на 12:00 29 березня з-під завалів будівлі Миколаївської ОДА дістали тіла трьох загиблих. Ще 22 людини постраждали, з них 18 вивільнили з-під завалів і передали медикам.

Він сприймає удар по будівлі ОДА як персональний привіт від окупантів: «Якщо дивитися на це з позитивного, це означає, що як мінімум окупанти передумали наступати на Миколаїв. Вони зрозуміли, що хр*н вони візьмуть Миколаїв, і вирішили передати мені «привіт» або нам усім. Передали, «привіт» отримали, висновки зробили. Будемо належним чином реагувати. Всім добра, працюємо».

Агентство Телевидения Новости