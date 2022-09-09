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Окупантів просять допомоги в Червоного Хреста та тікають на вкрадених велосипедах

Окупантів просять допомоги в Червоного Хреста та тікають на вкрадених велосипедах

Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень.

Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Втім зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості «новобранців» 55-60 років.

Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли «свіжих» солдат з території рф. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані.

Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗС України це фейкова «піар-акція». кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям.

Джерело: gur.gov.ua

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