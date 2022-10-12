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Олег Синєгубов: Харківщина, 12 жовтня

Олег Синєгубов: Харківщина, 12 жовтня

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, постраждалих немає.

▪️На деокупованій території області триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.

Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!

Джерело: https://t.me/vekha/50799

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