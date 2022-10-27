Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 115

Олег Синєгубов. Харківщина. 27 жовтня

Олег Синєгубов. Харківщина. 27 жовтня

Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з рф населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Зокрема, в тому числі і з території рф ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.

Вчора в Ізюмському районі на, попередньо, протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина загинула, 6 – отримали поранення.

Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Втім, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік.

За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують бої з російськими окупантами. Віримо в ЗСУ, працюємо на перемогу!

Джерело: https://t.me/now_kharkov/26257

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримано депутата райради з Куп‘янська, який постачав молочну продукцію власного заводу окупантам та на територію так званої «ДНР»
Сегодня 10:40    35
У Чехії винесли вирок двом блогерам, які розпалювали ненависть до українців
Сегодня 09:50    88
ЗСУ так активно знищують російську техніку, що окремі підрозділи окупантів перетворилися на «лісапедні батальйони» (АУДІО)
Сегодня 09:38    99
Справу Миколи Харківського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, слухають у закритому режимі
Сегодня 09:26    102
Аналитика ISW, 26 октября
Сегодня 09:14    121
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали
Сегодня 08:58    100
Чергова «брудна інформаційна бомба» росії розірвалася в її ж лапах
Сегодня 08:40    148
Майже половина росіян відчувають тривогу, страх чи жах через мобілізацію
Сегодня 08:30    122
Военное вертолетостроение в рф ВСЕ...
Сегодня 08:19    177
Крысы бегут с корабля: из россии побежали чиновники
Сегодня 08:08    219
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 