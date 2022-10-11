Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 135

Олег Синєгубов про ситуацію в області станом на 11 жовтня

Олег Синєгубов про ситуацію в області станом на 11 жовтня

Начальник ХОВА повідомив, що минулої доби росіяни наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. В Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки, сталися пожежі.

▪️Ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури життєзабезпечення. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури була знеструмлена більша частина Харкова та населених пунктів області. Завдяки оперативним діям енергетиків та фахівців ДСНС протягом доби електропостачання відновили.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка в Харківському районі.

▪️Підрозділи ДСНС продовжують розміновувати територію області, за добу знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення тривають бойові дії, наші військові завдають ворогу відчутних втрат. Продовжуємо працювати на нашу перемогу!

Джерело: https://t.me/kharkivoda/7576

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Военные преступления как политика
Сегодня 10:46    136
"По предложению Министерства Обороны и по плану Генерального Штаба"...
Сегодня 10:00    159
СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «вагнер» на Харківщині
Сегодня 09:42    129
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно
Сегодня 09:28    120
На рассвете над Одесской и Николаевской областями подразделения ПВО сбили 8 вражеских дронов
Сегодня 09:24    107
Україні потрібно лобіювати "безпольотну зону"
Сегодня 09:12    154
Запредельный ракетный терроризм
Сегодня 09:01    142
Рашисти вбили членів сім'ї постійного представника України при ООН
Сегодня 08:50    290
Канали достовірної та верифікованної інформації
Сегодня 08:39    139
Це схема завдання державою-агресором рф ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України
Сегодня 08:28    137
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 