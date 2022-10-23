Олег Синєгубов - про ситуацію в області станом на 23 жовтня
Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.
У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає.
▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп'янському районі.
▪️Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.
На лінії зіткнення українські бійці продовжують нищити російських окупантів. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!
Джерело: https://t.me/kharkivoda/7748