Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 86

Олег Синєгубов - про ситуацію в області станом на 23 жовтня

Олег Синєгубов - про ситуацію в області станом на 23 жовтня

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.

У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає.

▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп'янському районі.

▪️Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення українські бійці продовжують нищити російських окупантів. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!

Джерело: https://t.me/kharkivoda/7748

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зимний "путь войны"
Сегодня 10:34    31
Аналитика ISW, 22 октября
Сегодня 10:21    46
22 жовтня 1835 року загинув Устим Кармалюк
Сегодня 10:08    57
Линия «Вагнера» оказалась дутой пропагандой (ФОТО)
Сегодня 10:00    83
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно
Сегодня 09:51    73
Новости из США. Главное к концу недели. 22 октября 2022
Сегодня 09:50    75
В ракетних ударах РФ застосовує ракети випуску 2022 року
Сегодня 09:38    95
В Берліні пройшла одна з найбільш масових демонстрацій в підтримку України і проти продажу Іраном «дронів» Росії
Сегодня 09:12    99
Боритесь за свою жизнь
Сегодня 08:48    136
"Г*андоны *баные! с*ка, как меня бесит это *баное правительство! оно такое тупое! просто я в ах*е" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:36    114
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 