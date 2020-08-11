Олексій Данілов: Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, два тижні без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат

За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.

Источник: rnbo.gov.ua

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