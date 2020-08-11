Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:55
Просмотров: 50

Олексій Данілов: Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, два тижні без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат

Олексій Данілов: Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, два тижні без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат

За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На кордоні з Румунією відкрилася поромна переправа «Орлівка-Ісакча»
Сегодня 07:00    45
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 серпня
Сегодня 06:37    50
Максим Степанов: в лікарнях другої хвилі вже підготовлено понад 10 тисяч ліжок
Сегодня 06:18    63
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    72
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    98
НАТО расширяет сотрудничество с Украиной еще в одной сфере: о чем речь
10.08.2020 09:35    203
Обережно, борщівник. Це не квітка для селфі, а небезпечна рослина
10.08.2020 09:23    476
Спецпризначенці прикордонної служби України отримали вітчизняні гвинтівки UAR-15
10.08.2020 08:33    174
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” запрошує ветеранів на навчання
10.08.2020 08:23    111
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 9 серпня
10.08.2020 06:44    98
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 