Про це повідомляє видання «New Republic». https://newrepublic.com/article/166427/ukraine-oligarchs-firtash-putin-invasion

Українські олігархи намагаються показати себе, як справжні патріоти, які підтримують «прозахідний» курс України. Для цього вони заручились підтримкою низки західних ЗМІ.

Минулого тижня журналісти CNN зустрілись з Дмитром Фірташем та назвали його «нафтовим бароном», який виділяє величезні статки на користь України.

Також через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення український олігарх Віктор Пінчук у The Wall Street Journal написав заклик до посилення підтримки Заходом України. Його представили як «українського промисловця і філантропа».

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14610

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