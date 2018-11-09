Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:49
Просмотров: 50

Омбудсмен Москалькова назвала проблемой то, что наркоманию вытесняет игромания

Омбудсмен Москалькова назвала проблемой то, что наркоманию вытесняет игромания

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обеспокоена тем, что молодёжь в России увлекается компьютерными играми, сообщает «Интерфакс».

— Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир, — считает Москалькова. Для борьбы с интернет-зависимостью подростков омбудсмен предложила увеличить количество психологов в школах.

Ранее Москалькова высказалась за введение запрета на участие подростков в протестных акциях, «чтобы повысить их уровень безопасности».

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

Жители посёлка в Тамбовской области не могут добраться до тротуара, который торжественно открыли перед выборами
08.11.2018 08:35    204
ЧЕКИЗМ. Интернет по паспорту: В России вводятся новые правила пользования мессенджерами
07.11.2018 08:15    191
Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров
07.11.2018 07:34    113
Пермяк взял фамилию Трамп, чтобы скрыться от приставов
06.11.2018 07:23    150
РУССКОЕ ОРУЖИЕ. В армии Кипра сломались все русские военные вертолеты, стоящие на вооружении этой страны
06.11.2018 06:53    324
Россия организовала очередной информационный вброс в попытке помешать автокефалии УПЦ
05.11.2018 08:32    215
В Архангельске бывшего борца с коррупцией обвинили в коррупции
05.11.2018 06:40    142
Россия. Заключенные сняли зажигательный мультфильм о лебеде-наркомане и победили на конкурсе ФСИН
04.11.2018 09:42    171
Юношеский терроризм в России или о новых брендах пропаганды
04.11.2018 08:37    168
Среднестатистический мужчина в Ивановской области умрёт через восемь месяцев после выхода на пенсию
03.11.2018 09:59    169
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 