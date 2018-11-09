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Омбудсмен Москалькова назвала проблемой то, что наркоманию вытесняет игромания
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обеспокоена тем, что молодёжь в России увлекается компьютерными играми, сообщает «Интерфакс».
— Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир, — считает Москалькова. Для борьбы с интернет-зависимостью подростков омбудсмен предложила увеличить количество психологов в школах.
Ранее Москалькова высказалась за введение запрета на участие подростков в протестных акциях, «чтобы повысить их уровень безопасности».
Источник: breakingmad.me
Темы: россия
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