Омбудсмен Москалькова назвала проблемой то, что наркоманию вытесняет игромания

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обеспокоена тем, что молодёжь в России увлекается компьютерными играми, сообщает «Интерфакс».

— Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодёжи в виртуальный мир, — считает Москалькова. Для борьбы с интернет-зависимостью подростков омбудсмен предложила увеличить количество психологов в школах.

Ранее Москалькова высказалась за введение запрета на участие подростков в протестных акциях, «чтобы повысить их уровень безопасности».

Источник: breakingmad.me

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