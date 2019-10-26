Он играет с огнем - Гурик о заявлении Портнова относительно революции достоинства

Необходимо реагировать на заявления экс-главы администрации президента Януковиче Андрея Портнова о Революции достоинства, чтобы не допустить более жестоких событий, чем те которые произошли в 2014-2013 годах.

Об этом в эфире "Прямого" сказал председатель благотворительного фонда "Майдан достоинства" Игорь Гурик.

"Человек, который не имеет собственного достоинства, никогда не поймет значение самого понятия" достоинство ". Сейчас хотят стереть из истории события прошлых лет, перекрутить их и сделать виновными участников Революции достоинства и тех, кто ее поддерживал. Но, я убежден, что это не удастся сделать. Эти люди играют с огнем, и если дойдет то точки кипения, то это уже будет не тот майдан, который был 2013-2014 годах. Все может произойти гораздо быстрее и жестче. Хочется верить, что власть этого не допустит, но те заявления, которые звучат от Портнова - на них надо реагировать ". - отметил он.

Возмущение семей погибших на Майдане вызвал такой сообщение Портнова в соцсетях:

Источник: prm.ua

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