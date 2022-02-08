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«Он первый начал»: харьковский патрульный, сбежавший от блогера, пояснил свои действия

«Он первый начал»: харьковский патрульный, сбежавший от блогера, пояснил свои действия

В соцсетях появился комментарий от якобы, полицейского, который на днях отличился на трассе в поселке Высокий. На опубликованном в telegram-каналах видео служебный автомобиль патрульных в спешном порядке уезжает от снимающего их мужчины и на прощанье водитель полицейского авто показывает неприличный жест.

В УПП Харьковской области сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

Сообщение, опубликованное сегодня в telegram-канале Police Control Ukraine, написано от лица того самого патрульного, который был за рулем полицейского авто. В тексте рассказывается о событиях, предшествовавших бегству патрульных, и приводятся аргументы, суть которых сводится к тому, что блогеры провоцировали полицейских.

Агентство Телевидения Новости

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