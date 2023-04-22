«Он погиб и уже мертвым переводили в другое подразделение» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець 6 омсп/1 омсбр 1 АК розповідає в телефонній розмові, як з метою ухилення від здійснення грошових виплат, що виплачуються за отримання поранення або загибель військовослужбовця, командування підрозділів заднім числом «переводить» солдатів до інших підрозділів й оформлює їх зниклими безвісті:

● «его задним числом перевели, говорит, в другое подразделение…и объявили пропавшим без вести»;

● «он был резервистом, погиб там, умер где-то там, в Новобахмутовке».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2234

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