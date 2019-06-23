Онищенко не представляв Україну на кінних змаганнях, бо його туди ніхто не відправляв – міністр

Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка

Депутат-втікач Олександр Онищенко не міг представляти Україну на кінних змаганнях, оскільки не входить до складу національної збірної України з кінного спорту на 2019 рік, і не мав ніяких відряджень від Мінмолодьспорту.

Так міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував рішення суду про дозвіл Онищенку балотуватися до Верховної Ради, повідомляє "Громадське".

"Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 і до сих пір не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях", – зазначив Жданов.

Нагадаємо, ексдепутату Олександру Онищенку дозволили балотуватися у народні депутати - шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на виборах до Верховної Ради.

Політик у своє виправдання, що не жив останні 5 років в Україні, вказав у біографії, що з 2016 року й дотепер представляє за кордоном Україну на кінних змаганнях, "у статусі вершника".

Олександр Онищенко від 2016-го переховується від слідства. Відомо, що зараз він живе в Іспанії. Слідство його підозрює в організації масштабних корупційних оборудок в державній компанії "Укргазвидобування". Суму збитків, завданих ним державі, оцінили в понад 1,6 мільярдів гривень.

Источник: 5.ua

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