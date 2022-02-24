Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки презентує оновлений довідник «У разі надзвичайної ситуації або війни». У ньому зібрані поради, як захистити себе у кризовій ситуації.

Зокрема, у довіднику описано, як підготуватися з родиною та подбати про власну оселю, як комунікувати з рідними в умовах відсутності мережі та мобільного зв’язку, що робити, коли почули сирени, та які правила поведінки в зоні бойових дій.

Уже зараз доступ до електронної версії довідника — за адресою dovidka.info та у чат-боті в Telegram. Цього тижня довідник також з’явиться у чат-боті Viber.

Перша онлайн-версія довідника вийшла в червні 2021 року, у вересні 100 тисяч друкованих довідників розповсюдили на Сході та Півдні України за сприянням Міноборони, Сухопутних військ, ДСНС та Центру громадянських свобод.

«На такий продукт українці чекали вісім років. Ми пишаємось, що саме з нього почалась діяльність Центру минулого року. Останні пів року ми збирали відгуки та коментарі, щоб сьогодні презентувати і оновлений довідник, і низку продуктів. Усе для того, щоб користуватися довідником максимально зручно», – коментує керівник Центру Ігор Соловей.

Довідник розробили та оновили Центр стратегічних комунікацій, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, Апарат Головнокомандувача Збройних сил України та громадські організації.

Завантажити довідник «У разі надзвичайної ситуації або війни» https://drive.google.com/file/d/1P5fqWftwv3eQPNc5n07LDErCz0se1y7v/view

Источник: spravdi.gov.ua

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