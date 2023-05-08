Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки

П'ятеро людей травмовані, внаслідок атаки дронів на Київ,- КМВА

● В Святошинському районі столиці:

- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.

- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;

- є падіння уламків на проїжджу частину.

- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;

● В Солом’янському районі:

пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння).

На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. Слідкуйте за подальшою інформацією.», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31370

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