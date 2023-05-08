Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки
П'ятеро людей травмовані, внаслідок атаки дронів на Київ,- КМВА
● В Святошинському районі столиці:
- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
- є падіння уламків на проїжджу частину.
- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;
● В Солом’янському районі:
пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння).
На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.
Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.
Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. Слідкуйте за подальшою інформацією.», - Сергій Попко, начальник КМВА.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31370