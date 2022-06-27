Сегодня 19:19
Просмотров: 248
Оновлено дані щодо вечірнього обстрілу Харкова: 4 загиблих, 20 постраждалих
Увечері ворог завдав ударів по Північній Салтівці у Харкові: чотири людини загинули. 19 постраждалих (за даними поліції – 20), з них – 4 дитини.
Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються, повідомляє ХОВА.
Окупанти влучали по дворах, вулицях – виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.
«Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу – одразу йти до укриття», йдеться в повідомленні.