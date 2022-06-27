Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:19
Просмотров: 248

Оновлено дані щодо вечірнього обстрілу Харкова: 4 загиблих, 20 постраждалих

Оновлено дані щодо вечірнього обстрілу Харкова: 4 загиблих, 20 постраждалих

Увечері ворог завдав ударів по Північній Салтівці у Харкові: чотири людини загинули. 19 постраждалих (за даними поліції – 20), з них – 4 дитини.

Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються, повідомляє ХОВА.

Окупанти влучали по дворах, вулицях – виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.

«Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу – одразу йти до укриття», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 