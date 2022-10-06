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ООН до сих пор не может отправить миссию в Еленовку

ООН до сих пор не может отправить миссию в Еленовку

В ООН пояснили, почему в Еленовку, где было совершено военное преступление, до сих пор не могут отправить миссию для проведения расследования.

Так, новости вчера передают слова спикера офиса генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, который поясняет, что проблема в обеспечении безопасности.

«Мы не можем направить какую-либо миссию, не убедившись, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить», – пояснил Стефан Дюжаррик.

Напомним, что в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где находились пленные украинские военные, выведенные с завода «Азовсталь».

Согласно имеющейся информации более 50 украинских защитников погибли, количество раненых до сих пор точно неизвестно.

Джерело: infonavigator.com.ua

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