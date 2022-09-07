ООН призвала к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС Украины - пишет The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/iaea-gravely-concerned-about-damaged-zaporizhzhia-nuclear-power-plant).

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал к выводу российских оккупационных войск и согласию украинских сил не вступать на территорию станции. «Необходимо заручиться соглашением о демилитаризованном периметре», — сказал он. «В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести военный персонал и технику из этого периметра, а также обязательство украинских сил не вступать туда».

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил журналистам перед заседанием совета, что «если мы демилитаризируемся, то тут же вмешаются украинцы и все испортят».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2303

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