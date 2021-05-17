ООН сообщили о жилищной дискриминации и пространственной сегрегации в Крыму

Ассоциация реинтеграции Крыма направила представление о ситуации на полуострове Специальному докладчику ООН по праву на адекватное жилье Балакришнану Раджагопалу по его опроснику касательно жилищной дискриминации и пространственной сегрегации. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В информировании Ассоциацией были указаны вызовы, обусловленные организованным агрессором массовым преступным переселением в Крым граждан РФ и связанным с этим инфраструктурным, водным, санитарным и транспортным кризисом на полуострове.

Было акцентировано особое внимание докладчика на вызовы, которые создают такие процессы противоправной застройки и урбанизации Крыма для местного населения, прежде всего для крымскотатарского народа и для его самобытности, а также – на многочисленные злоупотребления, которые совершает оккупационная администрация и подконтрольные ей структуры при такой застройке.

Источник: sprotyv.info

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