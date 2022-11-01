Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 169

ООН заявила, что россия опять соврала

ООН заявила, что россия опять соврала

Reuters: ООН заявила, что никакие суда, участвующие в зерновой сделке, не проходили через Черноморский морской гуманитарный коридор в ночь на 29 октября, когда россия заявила, что ее суда в Крыму подверглись нападению.

(https://www.reuters.com/world/un-no-ships-were-black-sea-grain-corridor-night-russia-says-it-was-attacked-2022-10-31/)

В рф ранее заявили, что один из БПЛА мог быть запущен с гражданского судна, зафрахтованного для экспорта продовольствия из украинских портов.

Глава департамента гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс опровергнул фейк: «В ночь на 29 октября, когда произошла атака [на ЧФ], в коридоре не было ни одного корабля, и ни одного инцидента не произошло на выходных».

#ООН #Россия #дезинформация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5331

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вітренко йде з "Нафтогазу"
Сегодня 10:43    119
430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:30    79
1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях
Сегодня 10:17    96
Колишнього главу ДФС Насірова заарештували з можливістю внесення застави
Сегодня 09:54    137
Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу
Сегодня 09:43    143
ТОП країн, які збільшили торговий обіг з рф з початку повномасштабної війни в Україні
Сегодня 09:20    132
Харківщина. 1 листопада
Сегодня 09:15    115
Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану
Сегодня 09:09    187
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно
Сегодня 09:05    112
Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців - Залужний
Сегодня 08:59    106
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 