ООН заявила, что россия опять соврала

Reuters: ООН заявила, что никакие суда, участвующие в зерновой сделке, не проходили через Черноморский морской гуманитарный коридор в ночь на 29 октября, когда россия заявила, что ее суда в Крыму подверглись нападению.

(https://www.reuters.com/world/un-no-ships-were-black-sea-grain-corridor-night-russia-says-it-was-attacked-2022-10-31/)

В рф ранее заявили, что один из БПЛА мог быть запущен с гражданского судна, зафрахтованного для экспорта продовольствия из украинских портов.

Глава департамента гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс опровергнул фейк: «В ночь на 29 октября, когда произошла атака [на ЧФ], в коридоре не было ни одного корабля, и ни одного инцидента не произошло на выходных».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5331

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