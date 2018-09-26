"Опасная Аня" осталась без прав

Харьковский суд лишил права управления транспортными средствами блогершу Анну Кривуц, которая регулярно садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения

"Апелляционный суд Харьковской области отказал адвокату гр. Кривуц и оставил в силе решение Киевского районного суда Харькова по ч. 1 ст. 130 КУпАП. Dangerann лишена водительских прав сроком на 1 (один) год. Решение обжалованию не подлежит", - написал Николай Криволапов.

Агентство Телевидения Новости