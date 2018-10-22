"Опасная Аня" посадила сына за руль (видео)

Скандально известный харьковский блогер Анна Кривуц, которую лишили водительского удостоверения, разместила в своем Instagram видео с маленьким сыном за рулем.

"Учу сыночка плохому" - подписала она видеозапись.

Напомним, что в августе Анна Кривуц была лишена права управлять транспортным средством на один год по статье 130 "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения". Также осенью блогер получила трое суток административного ареста.

Девушка удалила свое видео из социальных сетей, но харьковские паблики уже упели опубликовать его.

Агентство Телевидения Новости