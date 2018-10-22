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"Опасная Аня" посадила сына за руль (видео)
Скандально известный харьковский блогер Анна Кривуц, которую лишили водительского удостоверения, разместила в своем Instagram видео с маленьким сыном за рулем.
"Учу сыночка плохому" - подписала она видеозапись.
Напомним, что в августе Анна Кривуц была лишена права управлять транспортным средством на один год по статье 130 "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения". Также осенью блогер получила трое суток административного ареста.
Девушка удалила свое видео из социальных сетей, но харьковские паблики уже упели опубликовать его.
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